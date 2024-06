Cerca di allontanare il branco, finisce all’ospedale

Cerca di allontanare i ragazzini entrati nelle cantine del condominio. I minorenni, però, lo aggrediscono e riescono a fuggire. E’ accaduto ieri sera in via Valdagno a Udine, dove un cittadino marocchino ha visto il branco ed è sceso di casa per sgridarli. Quando si è avvicinato, il gruppo si è avventato su di lui guadagnadosi la fuga. Sul posto sono giunti i sanitari, che hanno portato il malcapitato ferito al capo all’ospedale di Udine per accertamenti. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.