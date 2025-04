Cerca di costringere l’amica ubriaca a fare sesso, condannato 29enne di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si erano incontrati in un locale di Lignano, dove hanno bevuto qualche drink. Poi sono saliti sull’auto e qui il giovane ha cercato di costringerla a fare sesso. Undici mesi dopo la ragazza, sua coetanea, ha sporto denuncia e lui, un udinese di 29 anni, è stato condannato con il rito abbreviato dal gup di Udine Mariarosa Persico a 2 anni e 10 mesi di reclusione. L’accusa aveva chiesto 4 anni e 2 mesi.

Tutto è accaduto nel maggio 2023. Stando al capo d’imputazione, dopo aver bevuto la ragazza si è sentita male e il 29enne l’ha fatta salire sul sedile posteriore dell’auto, in attesa che l’effetto dell’alcol passasse. Però ha approfittato della situazione e ha cercato per due volte di farle subire atti sessuali. Ha provato anche a toccarle le parti intime, ma non c’è riuscito a causa dei vestiti stretti.

“Il mio assistito – commenta il difensore, Emanuele Sergo, che valuterà l’appello – si è sempre proclamato innocente. Il giorno dopo, la ragazza è tornata a casa e gli ha inviato un messaggio dicendo che era arrivata sana e salva. Successivamente ha voluto troncare i rapporti senza spiegare al giovane il perché. Nella denuncia – conclude – ha affermato che solo dopo qualche tempo le sono affiorati i ricordi di quella sera”.