BUSINESS FVG
lunedì 8 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Cercano vischio e precipitano per 30 metri: morti sotto gli occhi del cugino

Erano entrambi originari del posto, ma vivevano uno a Portogruaro e l’altro a Udine
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Scivola e si aggrappa ad un ramo, che però si spezza. E il cugino, nel tentativo di aiutarlo, finisce a sua volta per cadere. E’ così che ieri, all’ora di pranzo, Mauro Darpin e Sandro Valent, di 65 e 57 anni, sono morti dopo un volo di una trentina di metri. Assieme ad un parente stavano raccogliendo vischio nei boschi sopra Enemonzo, di fronte al campo di volo Zampieri. Erano entrambi originari del posto, ma vivevano uno a Portogruaro e l’altro a Udine.

A lanciare l’allarme è stato un terzo cugino, che era con loro in escursione. In zona, impegnato in un’esercitazione, si trovava l’elicottero sanitario, con a bordo due tecnici del soccorso alpino e un medico. L’equipaggio è stato calato con il vericello nel punto in cui erano finiti i due cugini. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta: non è restato purtroppo altro da fare che constatare il loro decesso.

Il soccorso alpino, supportato dalla guardia di finanza e dai vigili del fuoco della stazione di Tolmezzo ha recuperato le salme dei due cugini.

I corpi dei due cugini sono stati portati all’obitorio dell’ospedale di Tolmezzo.

