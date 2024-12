Cercò di violentare la moglie, condannato un 55enne della Pedemontana

Cercò di costringere la moglie ad avere un rapporto sessuale, pur senza riuscirci. Per questo un uomo di 55 anni, residente nella pedemontana, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per i reati di violenza sessuale e lesioni. Il fatto è accaduto a maggio 2021. In quell’occasione il marito spogliò a forza la donna e cercò di avere un rapporto sessuale. Per fortuna, la vittima riuscì a divincolarsi e si sottrasse all’aggressione. Poi, però, l’uomo l’afferrò per il collo e strinse la morsa, procurandole lesioni guaribili in 10 giorni. Il Tribunale ha invece assolto il 55enne dall’accusa di maltrattamenti con la formula perché il fatto non sussiste.