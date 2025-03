Cervignano: 4 cantieri attivi nell’area delle ex caserme

Ruspe e operai all’opera nell’area delle ex caserme di Cervignano del Friuli. Sono 4 i cantieri presenti nel giro di poche decine di metri. Tutti verranno portati a termine verosimilmente entro la fine dell’anno. E’ snocciolando i progetti in corso, oltre a quelli in itinere, che il sindaco di Cervignano del Friuli, Andrea Balducci, risponde alle critiche che gli ha rivolto l’opposizione che lo accusa di immobilismo.

I lavori più impattanti riguardano l’intersezione tra via Chiozza, via Trieste, via Terza Armata e via San Francesco, dove sarà realizzata una nuova rotatoria che renderà il traffico più scorrevole, evitando smog e lunghe attese semaforiche.

L’ex supermercato Crai di via Garibaldi, invece, sarà a breve coinvolto da un progetto che lo trasformerà in una struttura per attività socio assistenziali. Al posto dell’ex circolo ufficiali di via Chiozza, inoltre, sorgerà il nuovo Centro per l’impiego. Poco distante, infine, è in corso la ristrutturazione del Distretto sanitario di via Trieste.

Il bilancio di metà mandato, per quanto riguarda la Giunta Balducci, parla di 4 interventi per 8 milioni di euro complessivi. Questo, senza considerare i lavori che trasformeranno l’area dell’ex caserma Pasubio in un grande parco urbano. Qui, però, il progetto è molto impegnativo e il cantiere procederà per lotti.