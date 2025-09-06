Cgia: a Trieste i cittadini più tassati

A Udine e Pordenone il reddito medio è di circa 25.500 euro, Gorizia si ferma a poco più di 24 mila mentre Trieste è la più ricca con 27.300 euro. Sono i dati forniti dalla Cgia di Mestre dai quali emerge che nel capoluogo giuliano il prelievo Irpef è il più alto in regione. A livello nazionale il reddito medio è di 24.830 euro, la provincia autonoma di Bolzano è la più ricca con un reddito di 28.780 euro e la Calabria la più povera con 18.230 euro. In Friuli Venezia Giulia il 62% dei cittadini ha un reddito inferiore a quello medio nazionale.

A livello statistico sono 955 mila i contribuenti Irpef del territorio di cui quasi 533 mila dipendenti, 354 mila pensionati, 31 mila lavoratori autonomi e 35 mila percettori di altri redditi.

La Cgia rileva che la pressione fiscale non è scesa nel 2025 con una media del 42,7% ma, viene spiegato, la decontribuzione è stata sostituito dal governo con una analoga misura che combina gli sconti Irpef con il “bonus” a favore delle maestranze a basso reddito. Le variazioni in ogni caso sono sull’ordine dello zero virgola.

Infine, va segnalato che nei territori in cui il peso dell’Irpef risulta maggiore, solitamente si osserva una qualità/quantità superiore dei servizi pubblici offerti ai cittadini, quali trasporti, infrastrutture sociali, istruzione, cultura, sport e tempo libero. Una tendenza che trova conferma anche in FVG.