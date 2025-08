Cgia Mestre: i dazi di Trump costano al Fvg 400 milioni di euro

GUARDA IL VIDEO L’applicazione dell’aliquota al 15 per cento decisa domenica scorsa in Scozia dopo il colloquio tra i presidenti di Stati Uniti e Unione Europea Donald Trump e Ursula von der Leyen sul tema-dazi si stima procurerà al Friuli Venezia Giulia un danno, almeno nel breve termine, attorno ai 400 milioni di euro all’anno. E’ il risultato di uno studio della Cgia di Mestre: un costo, quello causato dalle politiche protezionistiche statunitensi, che racchiude sia le mancate esportazioni, sia effetti indiretti come la riduzione del margine di profitto delle imprese, le spese di sostegno al reddito degli addetti italiani che perderanno il posto di lavoro, o altri fattori come il trasferimento delle imprese o di una parte delle produzioni verso gli USA.

Va registrato come nel 2024, rispetto al 2023, ci sia stata una contrazione delle vendite verso gli USA dei prodotti della nostra regione dell’1,2 per cento con una riduzione di introiti pari a 29 milioni di euro. Resta comunque forte la vocazione all’export verso gli Stati Uniti del Friuli Venezia Giulia: l’anno scorso la dimensione economica è stata pari a 2,3 miliardi di euro.