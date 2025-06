Cgia Mestre: “Sono 39 mila i lavoratori in nero in Fvg”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un esercito di lavoratori senza tutele o abusivi. E’ quello – secondo i dati forniti dalla Cgia di Mestre, che ha ripreso studi Istat – composto dai 39.300 dipendenti in nero stimati in Friuli Venezia Giulia . Per loro questo weekend non sarà quindi – come per tutti o contribuenti – il primo fine settimana del 2025 liberi dalle tasse. Infatti, secondo l’annuale elaborazione compiuta dall’Ufficio studi della Cgia, ieri è scoccato, in linea puramente teorica, il giorno di liberazione fiscale o, come lo chiamano negli Stati Uniti, il tax freedom day. In altre parole, dopo ben 156 giorni dall’inizio di quest’anno, sabati e domeniche compresi, anche il contribuente medio del Friuli Venezia Giulia termina di destinare i proventi del proprio lavoro alla copertura dei costi delle varie tasse. Ma per chi non ha un contratto tutelato questo weekend sarà uguale agli altri: e sono in tanti, purtroppo, in Friuli Venezia Giulia a non fornire il proprio contributo all’erario. Secondo le ultime stime dell’Istat riferite al 2022, sono infatti circa 39.300 le persone fisiche presenti in regione che sono occupate irregolarmente come dipendenti o abusivi: si tratta di subordinati senza alcun contratto nazionale di lavoro o, se lavorano in proprio, in possesso di una partita Iva. In ogni caso, trattasi di evasori.