Cgil, Cisl e Uil: obiettivo infortuni zero sul lavoro

Il filo conduttore è quello della sicurezza sul lavoro, non sono mancanti però appelli ai salari sempre più bassi che devono essere adeguati al costo della vita. Quattro le manifestazioni principali di Cgil, Cisl e Uil in Friuli Venezia Giulia in questo primo maggio con Cervignano, Pordenone, Gradisca d’Isonzo e Trieste alla presenza dei segretari regionali, mancava solo Alberto Monticco della Cisl impegnato a Roma. Gli appelli sono a interventi più forti sulla sicurezza e non bastano gli ulteriori 600 milioni, per un totale di 1,2 miliardi, erogati da governo.