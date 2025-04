Cgil e Comitato, questo pomeriggio il corteo in difesa della sanità

“L’importante è la salute. La sanità pubblica: un bene prezioso da difendere” è questo lo slogan scelto dalla Cgil del Friuli Venezia Giulia e dai Comitati dei cittadini per la difesa della sanità pubblica per la manifestazioni di questo pomeriggio a Trieste quando alle 16 un corteo partirà da Largo Barriera per arrivare sotto la sede del consiglio regionale.

Ieri la Cisl ha dato libertà di scelta ai propri iscritti cercando anche di riavvicinarsi alla Cgil mentre a livello sindacale resta una frattura che appare sempre più insanabile verso la Uil.

Tornando alla manifestazione di oggi il motivo della protesta è da ricercare nelle liste di attesa pesantissime, nella carenza di medici di famiglia, ci sono poi le privatizzazioni senza freno, la fuga di personale sanitario ormai in grave sofferenza e non coinvolto nella organizzazione dei servizi, la riduzione del numero dei consultori e un servizio sociale sempre più trascurato. La Cgil denuncia inoltre la chiusura della Regione ad ogni confronto con i cittadini e i sindacati.