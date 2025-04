Cgil e Coordinamento portano 3 mila persone in piazza in difesa della sanità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono oltre 3 mila le persone che hanno sfilato in corteo a Trieste dietro allo striscione “Sanità pubblica, un bene prezioso da difendere”. La manifestazione organizzata dalla Cgil del Friuli Venezia Giulia con il Coordinamento salute Fvg è partita da largo barriera pochi minuti dopo le 16 e 30 per arrivare fino a sotto il Consiglio regionale dopo aver percorso piazza Goldoni, corso Italia, via San Spiridione, via Milano e via Carducci.

Il messaggio è chiaro e il corteo è servito a «rivendicare il diritto alla salute» spiega Michele Piga, segretario regionale della Cgil Fvg il quale denuncia «liste d’attesa di una lunghezza sfibrante, 200 mila corregionali che non hanno un medico di famiglia, quasi un anziano su quattro che rinuncia alle cure, una spesa media di 730 euro all’anno a cittadino per le prestazioni sanitarie private, più dell’importo di una pensione minima». Le responsabilità, per la Cgil, «sono della giunta guidata dal presidente Fedriga e dell’assessore Riccardi, dei direttori generali delle aziende, non dei cittadini o dei professionisti, delle lavoratrici e dei lavoratori, perché la responsabilità è sempre di chi gestisce».

La richiesta della Cgil e del Coordinamento alla giunta è soprattutto di un maggiore confronto in particolare con i professionisti della sanità per garantire servizi migliori alle persone. Oltre a cittadini di tutta la regione hanno preso parte al corteo anche i partiti di opposizione, la Cisl non ha aderito ufficialmente alla manifestazione pur lasciando libera scelta agli iscritti.