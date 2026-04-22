Cronaca Che impresa! Alle 22, studenti del Malignani alla Fantoni Alessandra Salvatori 22 Aprile 2026 Autore: Alessandra Salvatori 22 Aprile 2026 0 Osoppo Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Truffa del finto carabiniere, due arresti a Cividale articolo successivo Cocaina da Parma in Friuli, tre arresti Potrebbe interessarti anche Scontro fatale a Osoppo, morto motociclista: aveva 49 anni 5 Aprile 2026 Incendio alla Pittini, chiesta la cassa integrazione per 739 dipendenti 3 Novembre 2025 Incendio alla Pittini, trasformatore elettrico a disposizione della Procura 1 Novembre 2025 Alla Pittini incendio domato 30 Ottobre 2025 Oltre ai dazi, settore legno messo sotto pressione per la burocrazia Ue 27 Settembre 2025 ‘Insensati i dazi di Trump sui mobili europei’, alert del Gruppo Fantoni 27 Settembre 2025