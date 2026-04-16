“Chi previde il terremoto”, convegno a Colloredo di Monte Albano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un vero e proprio viaggio alla scoperta del cosiddetto “folklore sismico”, quell’insieme di miti, leggende e credenze popolari nate per spiegare i terremoti prima della sismologia moderna. E’ quello che verrà proposto domani sera alle 20.30 nella sala convegni del Castello di Colloredo di Monte Albano con la conferenza “Chi previde il terremoto”: a relazionare sarà la dottoressa Luisa Chiap. Al centro dell’incontro il rapporto tra stelle, animali e segni premonitori.

L’iniziativa vedrà la partecipazione anche dello scrittore Paolo Paron, con gli intermezzi musicali di Aureliano Perozzi.