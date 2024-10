Chiara Ferragni visita il Friuli Venezia Giulia

Dal castello di Buttrio a quello di Miramare, passando per la Grotta Gigante.

Fine settimana immersa tra alcuni gioielli del Friuli Venezia Giulia per l’influencer più nota e chiacchierata d’Italia. Proprio nella settimana in cui sono state chiuse le indagini preliminari sul ‘Pandoro Gate’ e le sue presunte operazioni di pubblicità ingannevole, Chiara Ferragni ha passato alcune ore di svago nella nostra regione, pubblicando alcune storie sul suo profilo Instagnam seguito da quasi 29 milioni di follower.