Gli chiedono i documenti, lui si spoglia e si scaglia contro gli agenti

Domenica pomeriggio, la Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’episodio è avvenuto intorno nel pomeriggio in Piazza Risorgimento, quando ad un pedone è stato chiesto un documento per un controllo di routine. L’uomo, un cittadino italiano con precedenti specifici, si è mostrato subito irrequieto e poco collaborativo. Alla richiesta degli agenti, il passante ha reagito in modo inaspettato: si è spogliato e poi ha aggredito i poliziotti, colpendoli e scagliandosi contro la loro auto. I due operatori fortunatamente hanno riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni.

Bloccato e arrestato, è stato trasferito alla casa circondariale di Pordenone. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di dimora a Zoppola e il divieto di uscire di casa tra le 20:00 e le 6:00.