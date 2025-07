Chiesa e città di Udine in festa per i Santi Patroni Ermacora e Fortunato

Una festa per riscoprire le radici della fede del Friuli e i valori della concordia, dell’unità e della pace. E’ questo, per l’arcivescovo di Udine Riccardo Lamba, il senso profondo della festa dei Santi Patroni della Chiesa e della Città di Udine. Nel capoluogo friulano, si sono celebrati i Santi Ermacora, primo vescovo aquileiese, e del diacono Fortunato. Ieri sera con i Primi Vespri nella Cattedrale cittadina e questa mattina, sempre in duomo, con la solenne Eucarestia nella quale è stato ricordato il martirio dei due Santi con la nuova liturgia entrata in vigore a Pasqua.

I sacerdoti dell’Arcidiocesi sono partiti in processione dalla Purità e, dopo aver percorso le strade del centro, sono entrati nella Cattedrale, dove monsignor Lamba ha presieduto la Santa Messa. Al termine della cerimonia, alla quale hanno partecipato le autorità civili del capoluogo, la benedizione della città.

Udine non sarà comunque l’unico fulcro delle celebrazioni. Stasera ad Aquileia il cardinale Oscar Cantoni, arcivescovo di Como, presiederà la Santa Messa in Basilica alla presenza di tutti i vescovi del Friuli Venezia Giulia e i rappresentanti degli episcopati sloveno e austriaco. La Chiesa comasca è legata al Friuli: nel settimo secolo, infatti, si staccò dalla metropolia di Milano per abbracciare quella Aquileiese. La liturgia sarà trasmessa questa sera in diretta alle 19.30 da Telefriuli.