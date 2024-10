Chiesa udinese in lutto, morto don Luciano Segatto

È scomparso nella serata del 3 ottobre don Luciano Segatto, sacerdote salesiano e figura di spicco nell’educazione a Udine. Nato nel 1947 a San Donà di Piave, avrebbe compiuto 77 anni il 20 ottobre. Ordinato nel 1979, si trasferì nel 1982 in Friuli, dove fu parroco di Galleriano e, dal 1990, direttore dell’Istituto Tomadini, oggi convitto universitario, di cui assunse anche la presidenza.

Don Luciano fu anche collaboratore della Curia e amministratore parrocchiale in varie chiese udinesi. La sua dedizione nel campo educativo e pastorale ha lasciato un segno indelebile, soprattutto tra i giovani che ha guidato e supportato.

Furio Honsell, ex rettore dell’Università di Udine, lo ha ricordato per il suo straordinario impegno nell’accogliere gli studenti, rafforzando i legami tra il convitto e l’università. La data dei funerali sarà comunicata a breve. “La morte di don Luciano Segatto rappresenta una grande perdita – ha affermato Honsell -, ha incarnato la vocazione sacerdotale con un’energia instancabile, sempre aperto all’ascolto e al dialogo, diventando un punto di riferimento per la comunità. La sua eredità non sarà dimenticata, poiché continuerà a vivere nelle opere e nelle persone che ha ispirato nel corso degli anni“.

Il Governatore del FVG Massimiliano Fedriga, in una nota, ha espresso “sentito cordoglio a nome dell’Amministrazione regionale per la morte di don Luciano Segatto, sacerdote, docente e presidente della Fondazione Tomadini, molto conosciuto e stimato nella comunità friulana. Con la sua morte – ha aggiunto Fedriga – viene a mancare una figura di grande rilievo per la comunità friulana, impegnata non solo nella vita pastorale, ma anche nella formazione e nella promozione della cultura“. Fedriga ha voluto sottolineare il contributo di don Segatto, non solo come guida spirituale, ma anche come educatore e promotore di iniziative a favore della crescita culturale e sociale del territorio.

In questo momento di lutto, il governatore del Friuli VeneziaGiulia ha espresso vicinanza a tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato e amato, ricordandolo come una persona che ha dedicato la propria vita al prossimo, lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità friulana.

I funerali di Don Luciano Segatto saranno celebrati martedì 8 ottobre 2024 alle 17 nella chiesa dell’Istituto Tomadini di Udine.