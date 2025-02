Chiesta la rimozione della scritta TITO a pochi giorni dal GO2025! e dal Giorno del Ricordo

L’eurodeputato pordenonese di Fratelli d’Italia Alessandro Ciriani ha depositato un’interrogazione alla Commissione Europea per la rimozione della scritta “TITO” in maiuscolo realizzata con le pietre sul Monte Sabotino, tra l’Italia e la Slovenia, che misura 100 metri di lunghezza per 25 di altezza. La richiesta arriva a 6 giorni dalle celebrazioni del Giorno del Ricordo, che il 10 febbraio commemora le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata, e a 4 giorni dall’inaugurazione di Nova Gorica-Gorizia 2025 Capitale Europea della Cultura.

“Sul Monte Sabotino, in Slovenia – scrive Ciriani -, da decenni campeggia la scritta ‘TITO’, un’enorme installazione ben visibile anche dal territorio italiano. Si tratta di un’evidente celebrazione di Josip Broz Tito, dittatore comunista responsabile delle stragi delle Foibe e delle persecuzioni contro migliaia di italiani nel secondo dopoguerra. Un simbolo divisivo e offensivo, che contrasta con i principi di memoria storica e riconciliazione tra i popoli promossi dall’Unione Europea. Per questo, ho voluto fortemente promuovere un’interrogazione alla Commissione Europea, insieme agli altri colleghi di Fratelli d’Italia. Abbiamo chiesto se ritenga compatibile con i valori dell’Unione la permanenza di questo simbolo e se intenda sollecitare le autorità slovene affinché venga rimosso nel rispetto della memoria delle vittime italiane e della cooperazione tra Stati membri”.

Prosegue Ciriani: “Nonostante le chiare prese di posizione del Parlamento Europeo, che ha più volte ribadito la sua posizione contro ogni forma di totalitarismo, come sancito dalla Risoluzione del 19 settembre 2019, che “condanna fermamente tutti i regimi totalitari e il loro lascito di crimini contro l’umanità”, e dalla più recente Risoluzione del 23 gennaio 2025, che deplora “il continuo utilizzo negli spazi pubblici di simboli e riferimenti a regimi responsabili di atrocità”, la Slovenia continua a ignorare queste indicazioni, mantenendo inalterato un simbolo che glorifica un regime responsabile di violenze e persecuzioni. Questo atteggiamento contraddice gli impegni comuni per la memoria e la riconciliazione tra i popoli europei. La coerenza sui principi è fondamentale: non possiamo accettare che, nel cuore dell’Europa, si continui a tollerare la celebrazione di un regime sanguinario. L’Unione Europea deve farsi garante della memoria storica e intervenire per il rispetto delle vittime del comunismo”.

