Chiude a Tavagnacco una Festa degli Asparagi da record

E’ un’edizione che ha superato ogni record di presenze la numero 87 della Festa degli Asparagi a Tavagnacco. Domani sarà l’ultima giornata ma oggi si è fatto un bilancio, più che soddisfacente, dell’annata 2025 in un convegno al quale hanno preso parte tra gli altri anche il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin e l’assessore regionale alle finanze Barbara Zilli.

Nel corso dell’iniziativa è stato sottolineato inoltre il fondamentale ed esemplare impegno delle centinaia di volontari che animano la festa, che ha visto la premiazione anche di tre ragazze, due delle scuole superiori e una frequentante l’Università, distintesi per gli ottimi risultati nello studio. Novità riguarderanno inoltre la prossima edizione: in progetto, infatti, c’è l’ampliamento delle cucine della sagra per poter ulteriormente implementare in futuro l’offerta gastronomica.