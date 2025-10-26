Chiude alla grande Jazz&Wine of Peace: è stata un’edizione a forti tinte rosa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata un’edizione 2025 di Jazz&Wine of Peace di grande successo, con sold-out a tutti gli eventi degli ultimi giorni, e caratterizzato da una vasta presenza di grandi artiste sui palchi: applausi a scena aperta venerdì sera per la talentuosa saxtenorista britannica Nubya Garcia al Teatro Comunale di Cormons, così come grande gradimento hanno riscosso nelle loro esibizioni Anais Drago e Tania Giannouli. Il gran finale poi nella giornata di oggi è pure in rosa, col gruppo di Rosa Brunello, Yazz Ahmed e Tamar Osborn da un lato e il trio guidato da Maria Chiara Argirò dall’altro, per un’edizione capace di riempire Collio e Brda di visitatori provenienti da vari angoli d’Europa lungo tutte le giornate del festival, attratti dall’alta qualità dei concerti proposti dal Circolo Controtempo.