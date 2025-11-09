Chiude il macello di Cormons, da 17 anni serviva l’intera provincia di Gorizia

“Chiusura dell’immobile adibito a macello comunale entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2025”. La determina del Comune di Cormons non lascia adito a dubbi: dopo 17 anni viene messa fine, almeno per ora, alla storia della struttura che serviva, attraverso l’operato della Società Cooperativa Norcini del Collio e Isonzo, l’intera provincia di Gorizia e non solo. La decisione del Comune arriva in seguito ad una perizia tecnica che ha indagato sulla sicurezza statica e sismica dell’immobile di proprietà municipale, notando “lesioni diffuse delle murature”, “eccessivo carico su un’architrave della porta d’ingresso al primo piano della scala esterna” e altri cedimenti. Così, “sono emersi elementi di pericolosità da affrontare con urgenza al fine di tutelare i lavoratori, clienti e manutentori che hanno accesso alla struttura” come si legge nella nota del Comune, che aggiunge tutta una serie di azioni da compiere come lo “sgombero di tutti i materiali depositati dal gestore nelle due stanze al primo piano, demolizione della scala esterna, spostamento della caldaia nel locale sottoscala, realizzazione di una struttura metallica di rinforzo dell’architrave della porta esterna di accesso al primo piano e spostamento compressori celle frigorifero dal primo piano al piano terre”.