BUSINESS FVG
domenica 9 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Raffica di furti nella Bassa, cinque colpi tra pomeriggio e sera
Frontale con un’auto, muore un motociclista. Macchina in fiamme
Mittelmoda, a Gorizia talenti in mostra: ad un’islandese il titolo International
Premio Fvgreen: sei vincitori su oltre 80 progetti
Chiude il macello di Cormons, da 17 anni serviva l’intera provincia...
Truffato da un sms, effettua 24 bonifici da 1500 euro l’uno
Tragedia a Ovaro, morto in un incidente stradale un uomo di...
Malvasia senza confini, nasce il grande itinerario del vino nel Mediterraneo
Alpini: Trieste sogna l’adunata del 2029
Udine, Fratelli d’Italia fa il punto dopo tre anni di Governo...
Cronaca
Notate "lesioni diffuse delle murature"

Chiude il macello di Cormons, da 17 anni serviva l’intera provincia di Gorizia

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

“Chiusura dell’immobile adibito a macello comunale entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2025”. La determina del Comune di Cormons non lascia adito a dubbi: dopo 17 anni viene messa fine, almeno per ora, alla storia della struttura che serviva, attraverso l’operato della Società Cooperativa Norcini del Collio e Isonzo, l’intera provincia di Gorizia e non solo. La decisione del Comune arriva in seguito ad una perizia tecnica che ha indagato sulla sicurezza statica e sismica dell’immobile di proprietà municipale, notando “lesioni diffuse delle murature”, “eccessivo carico su un’architrave della porta d’ingresso al primo piano della scala esterna” e altri cedimenti. Così, “sono emersi elementi di pericolosità da affrontare con urgenza al fine di tutelare i lavoratori, clienti e manutentori che hanno accesso alla struttura” come si legge nella nota del Comune, che aggiunge tutta una serie di azioni da compiere come lo “sgombero di tutti i materiali depositati dal gestore nelle due stanze al primo piano, demolizione della scala esterna, spostamento della caldaia nel locale sottoscala, realizzazione di una struttura metallica di rinforzo dell’architrave della porta esterna di accesso al primo piano e spostamento compressori celle frigorifero dal primo piano al piano terre”.

