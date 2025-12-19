  • Aiello del Friuli
venerdì 19 Dicembre 2025
Cronaca

Chiude la verniciatura, stato di agitazione alla Snaidero

Gli esuberi sono 28 su un personale di 260 dipendenti
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I lavoratori della Snaidero sono entrati in stato di agitazione. Lo hanno annunciato questa mattina le segreterie territoriali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. Una risposta alla decisione, annunciata mercoledì sera dall’ azienda di Majano, di chiudere ed esternalizzare il reparto verniciatura. Le persone interessate sono 28 su 260 dipendenti, che potrebbero essere licenziate a inizio febbraio, allo scadere dei contratti di solidarietà.

I sindacati chiedono l’intervento della Regione e, all’azienda, il ritiro degli esuberi e un piano industriale.

