Chiudono l’anziana in una stanza e la rapinano, tre arresti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gli agenti della Questura di Udine hanno arrestato in flagranza tre persone di etnia sinti con l’accusa di rapina aggravata ai danni di una donna ultranovantenne, derubata dopo essere stata chiusa a chiave in camera da letto. In manette sono finiti due udinesi di 24 e 49 anni e un giovane di 22 anni residente a Pozzuolo.

E’ accaduto ieri nella tarda serata a Savalons di Mereto di Tomba. Attorno alle 23, il terzetto si è recato vicino l’abitazione della donna. Il 49enne è rimasto in auto e i due giovani sono entrati in casa. Mentre stavano rovistando, l’anziana si è accorta della loro presenza. I due ragazzi l’hanno quindi chiusa a chiave nella sua camera da letto, hanno preso la refurtiva – gioielli e monili di valore – e sono fuggiti.

Non sapevano, però, che la polizia li stava tenendo d’occhio con un gps installato nella loro vettura. L’auto è stata fermata poco distante e i tre uomini, difesi dagli avvocati Piergiorgio Bertoli e Piero Pericolo, sono stati arrestati.

Domani mattina in carcere a Udine ci sarà l’udienza di convalida davanti al gip Camilla Del Torre. Il pm è Giorgio Milillo.