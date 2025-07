Chiusa la parentesi autunno, torna l’estate in FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Con il ritorno del cielo sereno è rientrata l’emergenza maltempo scattata lunedì sera con l’allerta meteo gialla diramata in regione. Gli ultimi interventi dei vigili del fuoco e Protezione Civile hanno riguardato la messa in sicurezza di alcuni tetti e il ripristino della viabilità nelle strade dissestate o invase da rami e massi. L’ultimo fronte freddo, che ieri sera e la scorsa notte ha attraversato la regione, non ha causato fortunatamente ulteriori allagamenti, danni e disagi.

Numerosi invece i danni rilevati in particolare fra le abitazioni private invase dall’acqua, come avvenuto a Caneva dopo l’esondazione del fiume Meschio e del torrente Grava.

Le precipitazioni hanno portato almeno benefici dal punto di vista climatico, riducendo l’afa e la canicola che aveva portato le massime fino a toccare i 36 gradi registrati venerdì scorso.

Nelle ultime 72 ore, le temperature medie sono scese di molto rispetto ai dati di inizio luglio: 11 gradi in montagna, 17 nella Pedemontana e 20 gradi in pianura.