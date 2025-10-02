  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 2 Ottobre 2025
Cronaca

Chiusaforte: il Comune verso l'acquisizione della Stazione della Ciclovia

L'amministrazione punta a rilevare l'intera area da RFI per un progetto di rigenerazione urbana. Il Sindaco Fuccaro rassicura: «Posti di lavoro e cooperativa saranno garantiti».
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comune di Chiusaforte è intenzionato ad acquisire da Rete Ferroviaria Italiana l’intera area dell’ex scalo ferroviario, dismesso nel lontano 1995 in seguito al raddoppio della linea Carnia-Pontebba. Si tratta di un vasto complesso di oltre 7.000 metri quadrati che include anche l’edificio della Stazione di Chiusaforte, riconvertita e riaperta nel 2013 come lungimirante punto d’appoggio per i cicloturisti che percorrono la celebre ciclovia Alpe Adria FVG1 Salisburgo-Grado, realizzata proprio sul sedime dei binari dismessi.

L’iniziativa del Comune, in vista di un progetto di rigenerazione urbana dell’area, ha sollevato alcune preoccupazioni in paese. L’allarme è stato lanciato da Fabio Paolini, ideatore ed ex gestore – fino a tre anni fa – della Stazione per conto della Cooperativa La Chiusa, che detiene l’affitto dal 1999. In questi 26 anni, la cooperativa ha investito circa 50.000 euro tra manutenzione ordinaria e straordinaria, trasformando l’ex fermata ferroviaria in un centro pulsante di attività, con punto ristoro, posti letto, punto riparazioni e numerose iniziative culturali. Paolini, già vicesindaco di Chiusaforte, ha espresso il timore per il futuro di questa realtà in un post pubblicato sulla pagina Facebook ‘Sot il Tei’, che ha avuto ampia risonanza, alimentando l’inquietudine in prossimità della scadenza del contratto d’affitto.

A sedare gli animi è intervenuto il sindaco di Chiusaforte, Fabrizio Fuccaro, al suo terzo mandato, che ha garantito come il progetto, presto in discussione nel prossimo consiglio comunale, sia di ampie prospettive e volto unicamente alla valorizzazione dell’area.

«Le intenzioni del Comune sono prive di quelle ostilità che si leggono nel post social di ‘Sot il Tei’ – ha chiarito il sindaco –. Abbiamo avviato un percorso perché tutta l’area necessita di una rigenerazione urbana, e il progetto è nato in quanto il Comune ha già ottenuto il trasferimento della proprietà di tutta l’area posta di fronte alla stazione». Fuccaro ha sottolineato di essere in contatto quotidiano con la cooperativa, che giudica uno dei primi e migliori esempi di recupero di una struttura ferroviaria dismessa: «Si tratta di una importante realtà del paese e un punto di riferimento riconosciuto lungo tutta la ciclabile», ha precisato.

La principale rassicurazione del primo cittadino riguarda proprio le sorti dell’attuale gestione. Il sindaco garantisce che l’area, anche qualora dovesse diventare di proprietà comunale – come già avvenuto con successo per le ex stazioni di Resiutta e Ugovizza – i 12-13 posti di lavoro attualmente generati saranno assolutamente mantenuti.

«I posti di lavoro non sono assolutamente a rischio per due motivi», ha proseguito Fuccaro. «Primo, perché c’è lavoro e i flussi sulla ciclabile sono in aumento. Secondo, perché non mi passerebbe nemmeno per la testa di escluderli dal progetto. Con che titolo poi?».

L’amministratore ha poi aggiunto che le valutazioni per il recupero del compendio dell’ex stazione saranno fatte con tutti i portatori di interesse, «quindi anche con la cooperativa». Il sindaco ha inoltre riferito di essersi messo in contatto con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, per un sopralluogo e per valutare l’opportunità di richiedere risorse regionali a supporto del progetto. Lo stato dell’arte e tutti i dettagli saranno comunicati durante la seduta consiliare che verrà convocata a breve.

