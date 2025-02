Chiusaforte, una valanga lo travolge, scialpinista salvo grazie all’airbag

Una valanga, forse da lui stesso provocata, lo travolge e lol trascina per duecento metri. Provvidenziale lo zainetto airbag che indossa: riesce a galleggiare in mezzo alla neve e si salva. Tra i primi ad aiutarlo, alcuni uomini del Soccorso alpino e speleologico impegnati in un’esercitazione a poca distanza.

Si è chiusa con il lieto fine la disavventura di uno sciatore trentenne austriaco, di Villach, investito ieri pomeriggio attorno alle 14 da una valanga nei pendii sotto il rifugio Gilberti, a 1.750 metri di quota, nelle Alpi Giulie, in Comune di Chiusaforte, in una zona con canali a tratti ripidi

L’uomo era in compagnia di un altro sciatore, sceso prima di lui. Appena si è accorto di quanto stava accadendo, ha attivato l’airbag. Trascinato per duecento metri, si è fermato sotto una zona rocciosa, indenne. Era sommerso dalla neve, ma la testa è rimasta fuori, consentendogli di respirare. I soccorritori impegnati nell’esercitazione hanno assistito in diretta alla scena: hanno raggiunto il trentenne in un paio di minuti e lo hanno estratto. Nonostante l’attivazione della stazione del Soccorso alpino di Cave del Predil, della Guardia di Finanza e dell’elicottero del 118, l’uomo non ha voluto essere accompagnato in ospedale ed è sceso a valle in autonomia.