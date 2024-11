Chiuse le indagini preliminari per l’omicidio preterintenzionale di Tominaga

Chiuse le indagini preliminari sull’omicidio dell’imprenditore giapponese Shimpei Tominaga, morto in ospedale a Udine dopo essere stato colpito con un pugno al volto e aver sbattuto la testa a terra in un locale del centro di Udine, lo scorso 25 giugno.

Oggi la Procura di Udine ha inviato l’avviso di conclusioni indagini ai legali dei tre ragazzi coinvolti nella vicenda: Samuele Battistella, accusato di omicidio preterintenzionale e tuttora detenuto in carcere, Daniele Wedam (difesi dall’avvocato Tino Maccarrone) e Abd Allah Djouamaa (difeso dall’avvocato Guido Galletti).

Battistella è imputato di omicidio preterintenzionale, gli altri due di concorso morale in omicidio peretrintenzionale. La Procura di Udine, dunque, non ha tenuto conto della decisione del Tribunale del Riesame, che aveva escluso per Wedamn e Djouamaa tale imputazione.

Infine, per Djouamaa è stato tolto l’obbligo di firma e mantenuto il solo obbligo di dimora a Conegliano.