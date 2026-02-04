La Direzione distrettuale antimafia di Trieste ha notificato ad Arshad Khan, cittadino pachistano di 33 anni, e ad Abdul Hallem, cittadino afghano di 27 anni, l’avviso di chiusura delle indagini che li vedono accusati di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, a Udine, nel Medio Friuli e a Pordenone.
I due, difesi dagli avvocati Guido Galletti e Domenico Caruso, sono stati arrestati nel nel marzo dello scorso anno e si trovano tuttora rispettivamente nel carcere di Udine e in quello di Padova.
Stando alle investigazioni, coordinate dai pm Maurizio Frezza della Procura di Trieste e Marco Panzeri della Procura di Udine, la coppia era a capo di un’organizzazione composta da altre 16 persone in grado di spacciare mezzo chilogrammo di cocaina e tra i 10 e i 15 chilogrammi di hashish a settimana. In tutto, tra il gennaio 2024 e il settembre 2025, il sodalizio avrebbe smerciato almeno 32 chilogrammi di cocaina e oltre 640 chilogrammi di cannabinoidi.
L’associazione retribuiva i collaboratori sia cedendo loro stupefacenti, sia consegnando una sorta di stipendio che ammontava fino a 2mila euro mensili.
Il centro dell’attività era all’ex Safau di Udine, diventato un vero e proprio covo con tanto di vedette per vanificare i controlli delle forze dell’ordine.
Da lì gli stupefacenti prendevano la via per le zone di spaccio della città – l’ex caserma Cavarzerani e il boschetto vicino al Cormor dietro a Leroy Merlin – di Codroipo e anche nella città sul Noncello.
Chiuse le indagini, un clan gestiva la droga in Friuli
