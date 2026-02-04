  • Aiello del Friuli
mercoledì 4 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Maxi confisca di beni in odore di camorra, sigilli anche in...
Sappada, gli olimpionici si ritrovano aspettando Milano Cortina
Consigliere Pd scrive al Prefetto: “Dove pregare per il Ramadan?”
Chiuse le indagini, un clan gestiva la droga in Friuli
Passaggio generazionale: è questa una delle sfide per le imprese
Caso Mezzalira, si concluderanno domani gli esami sui resti
Casa cercasi, la trappola di una “agenzia fantasma” di Udine
Vannacci lascia la Lega, Fedriga: si dimetta da eurodeputato
A Monfalcone i musulmani scrivono al Prefetto, non sappiamo dove
Sicurezza nei locali, Comune di Udine e gestori a confronto
Cronaca

Chiuse le indagini, un clan gestiva la droga in Friuli

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

La Direzione distrettuale antimafia di Trieste ha notificato ad Arshad Khan, cittadino pachistano di 33 anni, e ad Abdul Hallem, cittadino afghano di 27 anni, l’avviso di chiusura delle indagini che li vedono accusati di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, a Udine, nel Medio Friuli e a Pordenone.
I due, difesi dagli avvocati Guido Galletti e Domenico Caruso, sono stati arrestati nel nel marzo dello scorso anno e si trovano tuttora rispettivamente nel carcere di Udine e in quello di Padova.
Stando alle investigazioni, coordinate dai pm Maurizio Frezza della Procura di Trieste e Marco Panzeri della Procura di Udine, la coppia era a capo di un’organizzazione composta da altre 16 persone in grado di spacciare mezzo chilogrammo di cocaina e tra i 10 e i 15 chilogrammi di hashish a settimana. In tutto, tra il gennaio 2024 e il settembre 2025, il sodalizio avrebbe smerciato almeno 32 chilogrammi di cocaina e oltre 640 chilogrammi di cannabinoidi.
L’associazione retribuiva i collaboratori sia cedendo loro stupefacenti, sia consegnando una sorta di stipendio che ammontava fino a 2mila euro mensili.
Il centro dell’attività era all’ex Safau di Udine, diventato un vero e proprio covo con tanto di vedette per vanificare i controlli delle forze dell’ordine.
Da lì gli stupefacenti prendevano la via per le zone di spaccio della città – l’ex caserma Cavarzerani e il boschetto vicino al Cormor dietro a Leroy Merlin – di Codroipo e anche nella città sul Noncello.

