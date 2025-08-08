Chiusura H4: convenzione con Sdag per mitigare impatto

“In vista dell’avvio dei lavori di adeguamento dell’infrastruttura e del manto stradale della superstrada slovena H4 in direzione Gorizia, confermata per il 18 agosto, abbiamo approvato questa convenzione che consentirà l’apertura a titolo gratuito di tutti coloro che usufruiscono dei piazzali di sosta attrezzati per agevolare le fasi di dogana, in modo tale da rendere competitivo il valico di Gorizia e le attività svolte dalla SDAG Spa, piattaforma logistica intermodale che si estende su un’area di 650.000 mq e offre una vasta gamma di servizi al commercio internazionale e al trasporto su strada e su rotaia, principalmente da e per i paesi del centro/est Europa”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante in merito alla delibera approvata dalla Giunta regionale sulla convenzione concernente gli obblighi e le condizioni per garantire la messa in disponibilità a libero accesso di aree di parcheggio da parte della società, allo scopo di mitigare gli impatti determinati dalla chiusura per lavori della superstrada H4 in territorio sloveno e per il decongestionamento del traffico stradale. Secondo il programma dei lavori il cantiere avrà una durata di 100 giorni e la superstrada dovrebbe pertanto riaprire regolarmente al traffico verso la fine di novembre 2025.

È attualmente prevista una seconda chiusura per la fine di luglio 2026, con una durata di 120 giorni. A causa della chiusura dell’H4 il traffico leggero non subisce variazioni di percorso e potrà proseguire sulla superstrada, mentre i veicoli per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 tonnellate (mezzi pesanti), in transito verso il valico di Vrtojba/Sant’Andrea, saranno obbligatoriamente indirizzati a proseguire il loro percorso sull’autostrada slovena A1, comportando una notevole concentrazione di veicoli pesanti al valico di Sezana/Fernetti (provincia di Trieste) e nelle relative infrastrutture interportuali e uffici doganali, una congestione del traffico sulle strade alternative e, nel contempo, effetti negativi sull’economia locale goriziana e più in generale dei territori regionali interessati.

“La Regione per compensare SDAG per i mancati introiti renderà questo servizio e grazie anche al lavoro fatto con l’Agenzia delle Dogane saranno possibili facilitazioni in termini di disponibilità e reperibilità di personale per le operazioni di sdoganamento delle merci: ciò renderà appetibile un luogo che sarà poco transitato per la chiusura di questo tratto autostradale per circa tre mesi e mezzo ha spiegato Amirante. L’assessore ha ricordato che il contesto di criticità determinato dalla chiusura per lavori della superstrada slovena H4 è stato oggetto di numerose iniziative da parte della Regione, degli Enti pubblici e delle altre autorità, anche con il coinvolgimento di istituzioni ministeriali italiane e slovene. Queste interlocuzioni hanno consentito, tra l’altro, di ridurre da 2 anni a 7 mesi (nelle annualità 2025 e 2026) il periodo di chiusura per lavori dell’infrastruttura viaria. La tematica è stata inoltre portata all’attenzione del tavolo tecnico degli Stati Generali della Logistica del Nord-Est dove è presente anche un rappresentante del Ministero dei Trasporti ed è oggetto di un tavolo di confronto con gli operatori logistici dell’area goriziana. A copertura degli oneri derivanti dalla convenzione è destinato l’importo forfettario onnicomprensivo di 250.000 euro.