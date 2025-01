Chiusura H4 in Slovenia, si cerca soluzione per tutelare la Sdag di Gorizia

Da un lato garantire l’arrivo alla Sdag di almeno 300/500 tir, dall’altro evitare intasamenti alla barriera del Lisert. Nella sede della prefettura di Trieste e alla presenza della Regione, Autostrade Alto Adriatico, della società slovena Dars e le parti coinvolte si è tornati a parlare della chiusura ai mezzi pesanti dell’autostrada slovena H4 che da febbraio fino all’estate del 2026 sarà interessata da lavori per la posa di pannelli antivento. La chiusura dell’arteria si traduce in uno stop di arrivi di mezzi pensanti nella Sdag di Gorizia e praticamente un raddoppio quotidiano dei passaggi di Tir alla barriera del Lisert. Ci sarà un nuovo incontro a gennaio per valutare la possibilità di far transitare almeno 300 mezzi per la valle del Vipacco per evitare ricadute pesanti sull’interporto goriziano. L’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante ha spiegato che si sta lavorando anche «a un contingentamento dei mezzi pesanti sul versante sloveno prima della frontiera di Fernetti». Durante la riunione è emersa anche la possibilità di deviare alcuni tir sull’Austria. Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Diego Moretti, va all’attacco: «è inaccettabile il comportamento della Slovenia mentre da tempo sosteniamo che sulla vicenda bisogna coinvolgere il governo centrale».