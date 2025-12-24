Chiusura macello a Cormons, gli allevatori: “Dove andremo ora?”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il 31 dicembre sarà l’ultimo giorno di attività del macello di Cormons, realtà che lavora oltre 3300 maiali di grossa taglia all’anno e serve non solo l’intera ex provincia di Gorizia, ma anche Carso triestino e una fetta importante del territorio udinese. La struttura non potrà rimanere aperta per problemi di sicurezza come evidenziato da una perizia statica svolta dal Comune. Grande preoccupazione tra gli allevatori del territorio.

Le soluzioni proposte agli operatori del settore di portare i suini in strutture più lontane, come il macello di Cordenons, non sono ritenute praticabili.

L’opzione più vicina è rappresentata dall’attivazione del macello di Prosecco, in zona Trieste, soluzione auspicata anche da Coldiretti. Ma i tempi non saranno brevi.