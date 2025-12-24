  • Aiello del Friuli
mercoledì 24 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Poveri e al freddo, scatta il piano per aiutare gli “ultimi”
Trieste, è un natale con la bora fortissima
Chiusura macello a Cormons, gli allevatori: “Dove andremo ora?”
Shopping natalizio, regali scelti con attenzione
Guado del Malina con chiusura automatica, stop agli “Indiana Jones”
Nuova galleria Bombi, 12 mila accessi nel primo weekend
Accoltellato in piazza San Giacomo per un debito di droga altrui
Ruba nell’azienda dove lavora: denunciato dipendente infedele
Furgone a fuoco, i pompieri salvano le tubature del gas
Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento
Cronaca
Preoccupazione per i lavoratori del settore: "Ricadute pesanti anche per gli agriturismi della zona"

Chiusura macello a Cormons, gli allevatori: "Dove andremo ora?"

Il Comune: "Fatto tutto il possibile, si attivino ora altre soluzioni"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il 31 dicembre sarà l'ultimo giorno di attività del macello di Cormons, realtà che lavora oltre 3300 maiali di grossa taglia all'anno e serve non solo l'intera ex provincia di Gorizia, ma anche Carso triestino e una fetta importante del territorio udinese. La struttura non potrà rimanere aperta per problemi di sicurezza come evidenziato da una perizia statica svolta dal Comune. Grande preoccupazione tra gli allevatori del territorio.

Le soluzioni proposte agli operatori del settore di portare i suini in strutture più lontane, come il macello di Cordenons, non sono ritenute praticabili.

L'opzione più vicina è rappresentata dall'attivazione del macello di Prosecco, in zona Trieste, soluzione auspicata anche da Coldiretti. Ma i tempi non saranno brevi.

