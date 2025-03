Chiusura superstrada H4, blocco circolazione ridotto a 7 mesi

“Oggi è una giornata molto importante. Dopo mesi di trattative e di lavoro condotti attraverso il tavolo tecnico convocato dal prefetto di Trieste, il vicepremier della Slovenia Matej Arcon ha confermato una riduzione importante del periodo di chiusura della superstrada H4 per i lavori in corso. Si tratta di una notizia rilevante per la nostra regione, dato che quell’arteria è un collegamento fondamentale tra Italia e Slovenia sull’asse Gorizia-Lubiana. Il periodo di blocco della circolazione passa dai 18 mesi preventivati lo scorso dicembre a 7 mesi divisi tra il 2025 e il 2026, dalla fine di agosto fino a novembre”. È quanto annunciato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante al termine della riunione di questa mattina in prefettura a Trieste sul tema della superstrada slovena H4 in fase di adeguamento. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il prefetto di Trieste Pietro Signoriello e il vicepremier della Repubblica di Slovenia Matej Arcon.

“Anche se il periodo di chiusura è stato ridotto, chiaramente avrà un impatto sulle aziende del nostro territorio, in particolare quelle operanti nel settore della logistica insediate nell’Isontino. Quindi la Regione sta valutando l’applicazione di formule di supporto simili a quelle messe in campo dallo Stato per le ferrovie con il cosiddetto “Ferro bonus” – ha detto Amirante -. Puntiamo infatti a supportare le nostre imprese in questo delicato periodo evitando che i lavori sulla H4 causino loro una perdita di clienti e di commissioni”.