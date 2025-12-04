Ci sono 23 nuovi locali e attività storiche in Fvg

Macellerie, trattorie ma anche negozi di alimentari o pelletterie. Sono 23 i commercianti che hanno ricevuto il riconoscimento di “Locale Storico” e “Attività Storica” da parte della Regione. L’assessore regionale con delega alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato che tale riconoscimento va meritato «Bisogna essere all’altezza e, se serve, procedere a interventi come il restauro, la conservazione e le ristrutturazioni. Insomma, bisogna dare continuità; a tal fine la Regione, con il nuovo testo unico, ha previsto dei fondi, la cui linea contributiva verrà aperta nel secondo semestre del 2026». Nel dettaglio sono previste risorse per 2,7 milioni nel prossimo triennio.

Per ottenere il titolo e la targa le attività devono avere il requisito della continuità di gestione per almeno sessanta anni. Per il riconoscimento di locale storico è inoltre richiesta la localizzazione in un edificio di comprovato pregio architettonico o il possesso di arredi e strumenti di valore storico-artistico.

Nel dettaglio, la lista dei premiati comprende attività storiche distribuite in diversi Comuni della regione: a Trieste è stata riconosciuta la bottega Pertot Foderami, mentre a Gorizia il premio è andato al Bora Bar di Lucinico. Numerose le realtà segnalate a Monfalcone, tra cui l’Antica Vetreria Monfalconese, Il Bottone, la Gioielleria Cernigoi, le Pelletterie Dejust e Manfrini, Trevisan Mario dal 1959, Alimentari Bais, Calzature Guisar e la Rivendita Colautti. Seguono la Casa del Salotto a Ronchi dei Legionari, il negozio Fabiani Stefano a Paularo e la bottega Là di Gusto a Pozzuolo del Friuli. Sono inoltre state premiate l’Antica Osteria al Centro a Prossenicco (Taipana), l’Osteria Il Grappolo d’Oro a Colle di Arba, la Tabaccheria Scian a Cordenons e la Trattoria Marcandella a Polcenigo. A Ragogna vengono riconosciute la m.acelleria Eredi Clara Beppino e l’Osteria da Valter, mentre a Sesto al Reghena la targa è andata alla Farmacia dei Sani. Completano l’elenco, per il comune di Spilimbergo, il Panificio Pasticceria Giordani e la Trattoria Agli Amici della frazione di Istrago.