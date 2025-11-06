Ciak a Udine per una nuova serie tv

Nuova produzione cinematografica a Udine in azione da questo fine settimana. In collaborazione con Promoturismo e FVG Film Commission, dall’8 al 13 novembre alcune strade e piazze del centro storico del capoluogo friulano si trasformeranno nel set cinematografico per le riprese della fiction Rai ‘Città di vita’. La serie Tv, diretta dal regista reggino Fabio Mollo e prodotta da Stand by Me, coinvolgerà come location piazza I Maggio (in particolare l’area sopraelevata antistante l’ingresso del Conservatorio), via della Vittoria, via Gemona, via Giovanni da Udine e altre zone nei paraggi. L’area parcheggio CAI di via Culiat sarà invece utilizzata come campo base tecnico-artistico.

Le riprese della miniserie si svolgeranno tra Udine e Roma e coinvolgeranno diverse troupe, anche locali. Per permettere i ciak, saranno istituiti dei divieti di sosta, transito e la modalità “stop & go” del traffico in alcune fasce orarie.