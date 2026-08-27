Ciclista contromano con tasso alcolemico sei volte oltre limite

E’ stato sorpreso dalla polizia locale di Monfalcone intento a percorrere via Cosulich contromano in sella ad una bicicletta con un tasso alcolemico di ben sei volte superiore alla norma. Per questo motivo un uomo – che aveva evidenti difficoltà nel parlare ed un forte odore di alcool addosso – è stato fermato e multato, oltre ad essere segnalato per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti della Municipale nella stessa giornata hanno anche provveduto ad un giro di vite sul fronte-monopattini, riscontrando otto violazioni tra le quali la presenza di quattro mezzi privi di assicurazione e di un conducente senza casco.