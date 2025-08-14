Ciclista fatto cadere e poi derubato di un costoso Rolex a Lignano

Stava pedalando tranquillamente sul lungomare Trieste, a Lignano Sabbiadoro, quando è stato affiancato da un altro ciclista che lo ha spinto facendolo cadere. Una volta a terra, lo sconosciuto gli ha sfilato il Rolex Daytona che portava al polso, del valore di 25 mila euro, scappando poco dopo in sella alla sua bicicletta. La rapina è avvenuta questa mattina ai danni di un turista italiano di 62 anni. L’azione è stata fulminea, tanto che la vittima dello scippo non è riuscita a fornire ai carabinieri maggiori indicazioni sull’autore del furto.