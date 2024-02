Ciclista si schianta contro un muretto

Un ciclista è stato soccorso questo pomeriggio a Manzano dopo essere rovinato malamente al suolo in via Orsaria, a pochi metri dall’osteria Elliot, in una zona immersa tra i vigneti dei Colli Orientali. L’uomo, stava pedalando in discesa sotto la pioggia battente, quando per cause in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un muretto di recinzione.

Dopo la richiesta d’aiuto, sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza e l’elicottero sanitario regionale.

Dopo le prime medicazioni, il ciclista è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con traumi abbastanza seri.