Ciclista investito da un’auto a Latisana: è in gravi condizioni

Versa in gravi condizioni un uomo investito questa mattina a Latisana. È successo attorno le 11 lungo la statale 14, all’altezza del posteggio del supermercato DPiù, località Crosere. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è stato investito da una vettura mentre pedalava/conduceva a mano una bicicletta. Il personale sanitario ha preso in carico l’uomo, per il quale è stata avviata la rianimazione cardiopolmonare. Poi il trasferimento in codice rosso, all’ospedale di Latisana.