Ciclista investito nella notte a Latisana: è grave

Un ciclista è stato ferito gravemente ieri sera a Latisana. Si tratta di un uomo di 77 anni residente in zona, investito nella notte da una Bmw che percorreva via Crosere. Dopo il violento impatto, il 77enne è stato sbalzato a terra, finendo a diversi metri di distanza dal punto dell’investimento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasferito la vittima all’ospedale di Udine. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile della stazione di Latisana, che hanno posto sotto sequestro l’autovettura e la bicicletta.