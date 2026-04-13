Ciclovia FVG4, via lavori per la ciclabile Udine-Campoformido

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A ovest di Udine prenderà forma una nuova infrastruttura dedicata alla mobilità sostenibile: è ufficialmente partito il cantiere della Ciclovia FVG4, destinata a collegare in sicurezza il capoluogo friulano con Campoformido e i comuni limitrofi.

L’intervento da 3,7 milioni di euro punta a eliminare le attuali discontinuità della rete ciclabile attraverso la riqualificazione del ponte-canale che scavalca l’autostrada A23, destinato a diventare un sovrappasso ciclopedonale dopo un profondo adeguamento strutturale e sismico. Il tracciato integrerà viabilità esistente e nuovi percorsi protetti fino alla connessione con le aree urbane e suburbane.

I lavori della ciclovia dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2027. “Si tratta di un intervento complesso che porterà benefici concreti in termini di sicurezza, sostenibilità e qualità della mobilità”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante.