Cigno morto a Precenicco, annunciato un esposto

La sezione regionale dell’associazione animalista Italiana ha annunciato la presentazione di un esposto alle autorità competenti sulla morte di un cigno avvenuta il 3 maggio nei pressi del fiume Stella, a Precenicco. L’iniziativa, spiega il Pai, è finalizzata a fare piena chiarezza sulla vicenda riportata oggi dal Messaggero Veneto. Il caso riguarda il ritrovamento senza vita dell’animale lungo le rive del corso d’acqua. Secondo una segnalazione di un cittadino, alcune persone sarebbero state viste con il cigno poco prima del suo decesso. I carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti sul posto, hanno disposto il sequestro della carcassa e avviato gli accertamenti. L’Istituto zooprofilattico dovrà stabilire a breve se la morte sia stata naturale o causata da violenza.