Cigno ucciso sullo Stella, spuntano le registrazioni audio

Nuovo sviluppo sul caso del cigno reale trovato morto sul fiume Stella, a Precenicco. Il Partito Animalista Italiano, rappresentato dall’avvocato Cristiano Ceriello e dalla portavoce Irene Giurovich, ha depositato in Procura a Udine una denuncia-querela per uccisione con crudeltà di animale protetto, allegando anche dei file audio ricevuti anonimamente su una chiavetta USB.
Secondo quanto riferito dall’associazione, le registrazioni descriverebbero le fasi dell’aggressione al cigno da parte di più soggetti riconducibili all’ambiente venatorio e la successiva consegna dell’animale morto a un ristorante della zona.
Il PAI chiede un’accelerazione delle indagini, l’adozione di misure cautelari e annuncia la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento.