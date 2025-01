Cimiteri a Udine, il Comune migliorerà la comunicazione coi parenti dei defunti

Palazzo D’Aronco si impegna a migliorare ulteriormente la comunicazione con i parenti dei defunti sepolti nei cimiteri udinesi. Lo ha annunciato oggi l’assessore Rosi Toffano, in seguito al caso delle persone che nei giorni scorsi si sono recate nel cimitero di San Vito e non hanno più trovato le tombe dei propri cari. Il problema, che ha sollevato una polemica politica tanto che l’opposizione ha annunciato un’interrogazione, riguarda il campo comune del principale cimitero cittadino, dove periodicamente i corpi vengono esumati. Nel caso particolare, le tombe sono state tolte dopo 30 anni e, a norma del regolamento varato 10 anni fa, il Comune ha avvisato gli interessati sull’albo pretorio, sul sito del municipio e sulla bacheca del cimitero.

Trovare e contattare tutti i parenti delle centinaia di defunti presenti in un campo risulta un’impresa titanica, ma per il futuro la giunta cercherà di renderla possibile intervenendo sul proprio sistema informatico.