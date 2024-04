Cimpello-Gemona, approfondimenti sul tracciato che attraversa il Friuli Collinare

La Giunta regionale non esaminerà ancora lo studio di fattibilità sul prolungamento della Cimpello-Sequals fino a Gemona ma, prima dell’approvazione, procederà a compiere ulteriori approfondimenti sulle ipotesi di tracciato che riguardano in particolare l’area della zona del Friuli Collinare.

Così, in sintesi, il concetto espresso dall’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante a seguito della presa di posizione assunta dalla municipalità di Fagagna in merito all’ipotesi di tracciato della futura viabilità regionale in quella zona. Secondo l’esponente dell’esecutivo, lo studio di fattibilità sull’allungamento verso Gemona dalla strada regionale Cimpello-Sequals era stato presentato e illustrato nell’area della Comunità del Friuli collinare oltre due mesi fa. Già in quell’occasione era stato annunciato un approfondimento sullo studio e sulle ipotesi di tracciato che riguardano l’area. Come rimarcato dall’assessore, l’intenzione della Direzione regionale infrastrutture è quella di procedere con un approfondimento, come era stato detto nel corso del confronto con i sindaci e le comunità del Collinare, sul tracciato del futuro asse stradale. “In questa fase lo studio di fattibilità non sarà sottoposto alla Giunta per la sua approvazione – spiega in una nota l’assessore Amirante – ma, proprio nel rispetto istituzionale delle volontà dei territori dei due unici Comuni di Fagagna e Moruzzo che si sono opposti alle ipotesi di tracciato previste dallo studio, si intende dare seguito a quel dialogo istituzionale che era stato proposto”.

La Regione manterrà quindi responsabilmente l’impegno, come ha evidenziato l’assessore, rispetto a un’analisi approfondita dello studio del futuro assetto viario specificamente nei territori di Fagagna e Moruzzo nonostante, in particolare da parte del Comune di Fagagna, si sia preferita la via propagandistica ed elettoralistica con rappresentazioni molto distanti da quella che è la realtà dei fatti, anziché perseguire la strada del dialogo e del rispetto istituzionale.

Proprio a seguito delle dichiarazioni di Amirante, è arrivato il commento del consigliere regionale e segretario del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo che richiama la Giunta regionale e l’assessore Amirante al rispetto istituzionale.

«Mi sembra fuori luogo la presa di posizione dell’Assessora Amirante relativa all’incontro che si è svolto a Fagagna lunedì scorso sul tema della Cimpello-Gemona, in particolare l’accusa rivolta ad Amministrazioni comunali che esprimono democraticamente le loro preoccupazioni».

«È sorprendente poi – prosegue Moretuzzo – il fatto che l’Assessora dica che la Giunta regionale non intende approvare a breve lo studio di fattibilità, dopo che per mesi ha dichiarato pubblicamente il contrario, confermando questa posizione in occasione dell’audizione in IV Commissione tenutasi il 4 aprile scorso. Accogliamo quindi con soddisfazione la notizia che la Giunta intenda fare ulteriori approfondimenti sul tracciato, anche se lo studio, che ricordiamo ha previsto uno stanziamento di 300.000 euro ed è stato consegnato già nell’agosto del 2022, da quanto abbiamo appreso finora avrebbe bisogno a nostro avviso di ben altri approfondimenti, anche rispetto all’analisi socioeconomica del contesto territoriale e ai dati complessivi sulle prospettive della mobilità regionale. Ma ancora più sorprendenti sono le accuse che l’Assessora Amirante, di cui riconosciamo le competenze tecniche e la capacità lavorativa, ha rivolto alle iniziative dei Comuni di Fagagna e di Moruzzo, arrivando a tacciarli di scelte propagandistiche e di mancanza di rispetto istituzionale. Accuse totalmente fuori luogo, soprattutto se si considera che l’Assessora davanti alla legittima richiesta della minoranza ha evitato per oltre otto mesi di riferire in Commissione sugli esiti dello studio di fattibilità, in palese violazione del regolamento del Consiglio regionale, e ha preferito invece diffondere le ipotesi del tracciato scelto attraverso numerose dichiarazioni alla stampa, che hanno avuto ampia diffusione e suscitato legittima preoccupazione da parte di tante persone e territori sui quali rischia di impattare in modo devastante il progetto proposto. Se c’è stata quindi mancanza di rispetto istituzionale – conclude Moretuzzo –, questa è quella della Giunta nei confronti del Consiglio regionale e dei Comuni, non quella degli amministratori locali che hanno permesso alle tantissime persone che hanno partecipato democraticamente all’incontro pubblico di lunedì scorso, dimostrando ancora una volta di avere a cuore il futuro delle proprie Comunità».