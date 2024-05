Cimpello Sequals Gemona, Amirante: “Decideremo sentendo i territori”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Comunità collinare costituirà un gruppo di lavoro ristretto con la Regione per definire il tracciato migliore della Cimpello Sequals Gemona, oggetto oggi solo di uno studio di fattibilità, che propone quattro tracciati alternativi. La Regione sosterrà la progettazione del tracciato che sarà condiviso dal territorio, fermi restando i presupposti dello studio e la necessità di un intervento viario alternativo a quello attuale. Questo è l’esito dell’incontro tra l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante e i sindaci della Comunità collinare riuniti a Colloredo di Monte Albano su iniziativa di dieci consiglieri regionali di maggioranza per illustrare lo studio di fattibilità della strada pedemontana, alla presenza anche degli amministratori degli altri Comuni interessati dal progetto e dei rappresentanti delle categorie economiche. Ad attendere l’assessore, sotto al castello di Colloredo, c’erano decine di cittadini, armati di manifesti e striscioni, contrari alla realizzazione del collegamento viario e che un mese fa hanno iniziato a raccogliere firme contro le ipotesi di tracciato contenute nello studio di fattibilità.

Amirante ha ribadito che tra le quattro ipotesi non è ancora stata fatta una scelta e ha confermato che lo studio di fattibilità sarà portato in giunta solo dopo le elezioni, per evitare strumentalizzazioni.