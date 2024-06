Cinque cortometraggi racconteranno Gorizia e Nova Gorica in vista del 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cinque pellicole racconteranno Go 2025. Sono stati scelti da una giuria guidata dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores, che ha individuato cinque cortometraggi, della durata di un minimo di 10 minuti e di un massimo di 20, in cui si racconterà Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura con partenza e chiusura da piazza Transalpina, cuore pulsante dell’evento. I corti vincitori del concorso promosso dalla Regione e a cui hanno preso parte 151 produzioni, sono “Gorizia” di Simone Massi, “L’estate che verrà” di Mauro Lodi, “Dall’altra parte” di Emma Jaay, “La battaglia delle spazzole” di Lorenzo Fabbro e “Vivere” di Chiara Cremaschi. “Ce ne sono di storie da raccontare, più di mille anni – commenta l’assessore a Go 2025 Patrizia Artico -. È vero che non tutti sanno ascoltare ma chi lo fa si innamora perdutamente di questa città. Ed è bellissimo guardarla attraverso gli occhi dei suoi innamorati”. Le opere andranno consegnate entro il 30 ottobre. Ulteriori tre corti saranno finanziati dalla Regione grazie al prossimo assestamento di bilancio di luglio. Go 2025 è sempre più vicina, e ora avrà anche una vetrina cinematografica.