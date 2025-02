Cinque tunisini arrestati per i disordini al Cpr del 21 gennaio

La Polizia di Stato di Gorizia ha tratto in arresto cinque cittadini tunisini in relazione ai gravi disordini che hanno interessato il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo nella serata del 21 gennaio scorso, durante i quali nove agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Decisiva per i fermi è stata la disamina delle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza della struttura, che sono state comparate con i rilievi della Polizia Scientifica e con le ricostruzioni dei fatti operate dai presenti. I cinque arrestati hanno rispettivamente 19, 25, 27, 32 e 40 anni. Tre di essi si trovavano nel Cpr di Milo-Trapani dopo essere stati trasferiti in seguito proprio ai tumulti di gennaio.

Il Cpr di Gradisca d’Isonzo dopo i fatti dello scorso 21 gennaio ha visto scendere di una decina di unità il numero dei trattenuti: oggi sono 70 le persone che si trovano nel centro.