Cinquecento neo diciottenni ricevono la Costituzione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una cerimonia dall’alto valore simbolico. Cinquecento neo diciottenni, delle scuole superiori Leopardi Majorana, Mattiussi, Pertini, Flora, Zanussi, Kennedy, Grigoletti, Vendramini, Galvani e Ial, hanno ricevuto questa mattina, all’Auditorium Concordia di Pordenone, il volume della Costituzione italiana.
L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è promossa dall’Assessorato all’Istruzione di Pordenone e dalla Prefettura.
A rappresentare il Consiglio regionale il suo presidente, Mauro Bordin.
Loro – i diciottenni – hanno promesso di far buon uso della Costituzione.