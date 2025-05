Cinquemila penne nere invadono le strade di Biella

Sono state 5mila le penne nere da tutto il Friuli Venezia Giulia che questa mattina, con 20minuti di anticipo sul programma, hanno sfilato tra le strade di Biella, passando davanti al parterre d’onore. Una giornata graziata dal tempo atmosferico: la 96esima adunata è stata oggi salutata dal sole contro tutte le previsioni meteorologiche. A salutare dal palco gli alpini friulani e giuliani, assieme alla Protezione civile con le unità cinofile, il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, i ministri della Difesa Guido Crosetto e dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, oltre ai vertici delle forze armate. Oggi, festa della mamma, tra le autorità c’era anche la madre più giovane in servizio nelle penne nere. In tutto, dal Friuli Venezia Giulia sono arrivate nella città piemontese, 10mila persone, metà delle quali hanno preso parte alla sfilata.

La marcia degli alpini è stata scandita dalle note di diverse bande a cominciare da quella della Julia, diretta dal maestro uscente, Pino Costa, e quello attuale, Antonello Zilli, che si sono avvicendati lo scorso anno. Prima nazionale, poi, per la Banda FiulAna, composta esclusivamente da donne.

Ad aprire lo sfilamento delle otto sezioni della nostra regione i 30 alpini giunto da Trieste, seguiti da quelli di Gorizia, Carnica, Gemona e Cividale. Poi le tantissime penne nere della sezione di Udine, che nel 2024 ha totalizzato 44mila ore di servizio volontario e il cui vessillo è stato accompagnato dal comandante della Brigata alpina Julia, il generale Francesco Maioriello. A chiudere la sfilata del Friuli Venezia Giulia le sezioni di Palmanova, Pordenone, che quest’anno ha celebrato il centenario della sua fondazione. Tanti i colori delle magliette indossate dagli alpini delle 8 sezioni – nero, verde, grigio e blu – tutti accomunati dal logo “Io sono Friuli Venezia Giulia”, e le divise storiche, da quelle coloniali alle mimetiche attualmente in dotazione. Da non dimenticare i Volontari della ferma annuale, gli alpini che hanno rappresentato l’anello di congiunzione tra le ferma obbligatoria e il servizio professionistico.

Tutte le sezioni e le centinaia di gruppi arrivati dalla nostra regione, orgoglio di una comunità e di un territorio, hanno sottolineato come il loro servizio è un dono senza chiedere nulla in cambio.