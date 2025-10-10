  • Aiello del Friuli
venerdì 10 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Cintura in cemento attorno al Friuli, limitazioni al via sabato
Operazione Oscar, rintracciati a Pordenone cinque stranieri irregolari: espulsi
Italia-Israele, ribadito l’appello a disertare la partita allo stadio e in...
Imprese giovani: bando da 2mln e platea ampliata per contributi
Gaza, Fedriga: speriamo pace sia duratura, ruolo Fvg? Logistico
Assestamento bis: Callari, 4,5 mln aggiuntivi per Porto Vecchio
CAFC: L’assemblea dei soci dà il via libera all’operazione di fusione...
Assestamento bis: Rosolen, 6mln a famiglie, istruzione e occupazione
Il futuro del digitale torna protagonista a Treviso
Alice travolta e uccisa mentre va a scuola, la Procura dispone...
Cronaca

Cintura in cemento attorno al Friuli, limitazioni al via sabato

Diversi i divieti a nord di Udine in vigore dalle 12 di domani
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Partiranno alle 12 di domani le limitazioni previste a Udine nord e nella zona dello Stadio Friuli, disposte in vista dell’incontro Italia–Israele di martedì 14 ottobre. Le misure straordinarie saranno valide fino al termine dello smontaggio delle strutture che avverrà mercoledì prossimo. Le misure riguardano principalmente la zona dello stadio e le aree adiacenti, dove si stanno concludendo i lavori per l’installazione delle barriere di cemento che delimitano le zone di sicurezza.

Tra i divieti principali: sarà vietato transitare in via Candolini, nel tratto del Cimitero dei Rizzi tra via Candonio e via Bottecchia, dove l’accesso sarà riservato ai soli veicoli autorizzati. Il traffico proveniente dalla zona Fiera, sarà invece obbligato a transitare dritto in direzione dell’Università, mentre in corrispondenza con il parcheggio sud, all’intersezione con via Bottecchia scatterà l’obbligo di svolta a sinistra verso viale dello Sport.

Le limitazioni proseguiranno infine in viale dell’Emigrazione, via Mainerio, via Foni, via Frossi e nelle bretelle di ingresso e uscita della tangenziale, dove ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta.  

